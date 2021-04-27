Нортуг отреагировал на свадебные фото Большунова и Жеребятьевой, опубликовав эмодзи

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг оставил комментарий под постом главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в «Инстаграме».

Ранее Вяльбе опубликовала в своём «инстаграме» фотографии со свадьбы лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова и бывшей лыжницы Анны Жеребятьевой. Нортуг в комментариях опубликовал эмодзи с изображениями аплодисментов и сердечка.

Жеребятьева регулярно сопровождает Большунова на этапах Кубка мира по лыжным гонкам. После сезона-2020/2021 спортсменка объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски», трёхкратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира.