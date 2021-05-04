Жена Большунова сфотографировалась топлес в ванной у окна с видом на океан

Российская лыжница Анна Жеребятьева опубликовала новое фото с отдыха на Мальдивах, куда они вместе с мужем Александром Большуновым отправились сразу после свадьбы. Спортсменка сфотографировалась топлес в пенной ванне. Из окна открывается чудесный вид на океан.

«Мальдивы», — подписала фото спортсменка.

Фото доступно в «инстаграме» Анны Жеребятьевой

После сезона-2020/2021 Жеребятьева объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.



Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».