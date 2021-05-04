Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

Жена Большунова сфотографировалась топлес в ванной у окна с видом на океан

Жена Большунова сфотографировалась топлес в ванной у окна с видом на океан
Лыжи / Другие 0
Аудио-версия:

Российская лыжница Анна Жеребятьева опубликовала новое фото с отдыха на Мальдивах, куда они вместе с мужем Александром Большуновым отправились сразу после свадьбы. Спортсменка сфотографировалась топлес в пенной ванне. Из окна открывается чудесный вид на океан.

«Мальдивы», — подписала фото спортсменка.

Фото доступно в «инстаграме» Анны Жеребятьевой

После сезона-2020/2021 Жеребятьева объявила о завершении карьеры. Анна — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, семикратный призёр чемпионатов мира 2019 и 2021 годов, двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель многодневной гонки «Тур де Ски».

«Как же здесь прекрасно». Жена Большунова сфотографировалась в купальнике на Мальдивах
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021