Лыжница Яна Кирпиченко: чем дальше от центра, тем больше Москва похожа на Барнаул
Лыжи / Кубок мира 0
Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, лыжница сборной России Яна Кирпиченко поделилась впечатлениями о Москве. Спортсменка, родившаяся в Рубцовске (Алтайский край), на протяжении десяти лет живёт и тренируется в Барнауле.
«Внутри Садового кольца — это да, столица. А чем дальше ты отходишь от центра, тем больше это похоже на Барнаул. А за МКАДом вообще начинается Рубцовск (смеётся).
Бывает, гуляешь — всё очень чисто и красиво, потом уйдёшь куда-то в сторону — и начинаются обычные кирпичные пятиэтажки.
Помню, когда на поезде едешь в Москву, километров за сто видишь богом забытые деревни. В этот момент думаешь: «Ничего себе. Это же ведь Подмосковье», — приводит слова Кирпиченко Sport24.
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