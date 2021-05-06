Лыжница Яна Кирпиченко: чем дальше от центра, тем больше Москва похожа на Барнаул

Серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в эстафете, лыжница сборной России Яна Кирпиченко поделилась впечатлениями о Москве. Спортсменка, родившаяся в Рубцовске (Алтайский край), на протяжении десяти лет живёт и тренируется в Барнауле.

«Внутри Садового кольца — это да, столица. А чем дальше ты отходишь от центра, тем больше это похоже на Барнаул. А за МКАДом вообще начинается Рубцовск (смеётся).

Бывает, гуляешь — всё очень чисто и красиво, потом уйдёшь куда-то в сторону — и начинаются обычные кирпичные пятиэтажки.

Помню, когда на поезде едешь в Москву, километров за сто видишь богом забытые деревни. В этот момент думаешь: «Ничего себе. Это же ведь Подмосковье», — приводит слова Кирпиченко Sport24.