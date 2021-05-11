«Денди и красавица!» Подписчики о фото Большунова, Непряевой и других лыжников в костюмах

Лыжники сборной России Александр Большунов, Иван Якимушкин, Наталья Непряева, Глеб Ретивых и Артём Мальцев посетили мероприятие Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Соответствующее фото, на котором спортсмены одеты в костюмы, появилось в «инстаграме» Ретивых.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Глеба Ретивых.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«Парни, ну вы в костюмах прям денди. А Наташа в любой одежде красавица!»

«Герои российских лыж узнаваемы в любых нарядах».

«Какие все красивые, какой мощный внутренний свет от всех вас! Да и вообще, самые сильные, самые прекрасные лыжники планеты выступают за Россию! Лучшие! Для Наташи моё отдельное».

«Гордость России! Любим и гордимся!»