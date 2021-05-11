«Денди и красавица!» Подписчики о фото Большунова, Непряевой и других лыжников в костюмах
Лыжи / Кубок мира 0
Лыжники сборной России Александр Большунов, Иван Якимушкин, Наталья Непряева, Глеб Ретивых и Артём Мальцев посетили мероприятие Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо». Соответствующее фото, на котором спортсмены одеты в костюмы, появилось в «инстаграме» Ретивых.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Глеба Ретивых.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Парни, ну вы в костюмах прям денди. А Наташа в любой одежде красавица!»
«Герои российских лыж узнаваемы в любых нарядах».
«Какие все красивые, какой мощный внутренний свет от всех вас! Да и вообще, самые сильные, самые прекрасные лыжники планеты выступают за Россию! Лучшие! Для Наташи моё отдельное».
«Гордость России! Любим и гордимся!»
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