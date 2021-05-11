Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Лыжи / Новости /

Червоткин: сейчас понимаю, что многие гонки провёл бы иначе, и результат был бы другим

Червоткин: сейчас понимаю, что многие гонки провёл бы иначе, и результат был бы другим
Лыжи / Кубок мира 0

Российский лыжник Алексей Червоткин поделился мнением о своём выступлении в минувшем сезоне.

«В последнем марафоне сезона я пошёл вперёд только потому, что мне было некомфортно бежать в группе – наступают на лыжи, на палки, скорость немного не моя. Думал, что Александр Большунов поддержит с кем-то из норвежцев, и будем уходить. Оглянулся – вообще никого нет. Когда начал увеличиваться просвет, понял, что останавливаться смысла нет, хуже точно не будет. Открытая борьба хороша, когда ты готов отлично.

А сейчас я с холодной головой оглядываюсь и понимаю, что многие гонки провёл бы совсем иначе, и результат был бы совсем иным. Как говорится, сила есть – ума не надо. А если сила с умом – ты в два раза сильнее. Главное, взять это понимание с собой в следующий сезон», — сказал Червоткин в интервью проекту «На лыжи

Червоткин: не знаю, что Большунов делает в межсезонье. Может, не перестаёт тренироваться
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021