Червоткин: сейчас понимаю, что многие гонки провёл бы иначе, и результат был бы другим

Российский лыжник Алексей Червоткин поделился мнением о своём выступлении в минувшем сезоне.



«В последнем марафоне сезона я пошёл вперёд только потому, что мне было некомфортно бежать в группе – наступают на лыжи, на палки, скорость немного не моя. Думал, что Александр Большунов поддержит с кем-то из норвежцев, и будем уходить. Оглянулся – вообще никого нет. Когда начал увеличиваться просвет, понял, что останавливаться смысла нет, хуже точно не будет. Открытая борьба хороша, когда ты готов отлично.



А сейчас я с холодной головой оглядываюсь и понимаю, что многие гонки провёл бы совсем иначе, и результат был бы совсем иным. Как говорится, сила есть – ума не надо. А если сила с умом – ты в два раза сильнее. Главное, взять это понимание с собой в следующий сезон», — сказал Червоткин в интервью проекту «На лыжи!»

Червоткин: не знаю, что Большунов делает в межсезонье. Может, не перестаёт тренироваться