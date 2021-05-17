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Дмитрий Губерниев — Егору Сорину: зачем ты выкладываешь видео тренировок? Это же хайп

Дмитрий Губерниев — Егору Сорину: зачем ты выкладываешь видео тренировок? Это же хайп
Лыжи / Чемпионат мира 0

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин, являющийся супругом Татьяны Сориной, опубликовал видео их подъёма в гору и спуска.

«Когда решили сэкономить деньги на подъёмнике», — подписал видео Сорин.

Видео доступно в «инстаграме» Егора Сорина

Видео оценил известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В комментарии к посту он написал: «Егор, зачем ты выкладываешь видео тренировок? Это же хайп, где же тишина? Эх, Егор».

В тренировочную группу Егора Сорина входят: Иван Горбунов, Дмитрий Жуль, Денис Филимонов, Алёна Баранова, Лилия Васильева, Кристина Кускова, Наталия Мекрюкова, Анна Нечаевская, Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Вероника Степанова, Анастасия Фалеева.

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