В FIS рассказали, как планируют изменить календарь Кубка мира с сезона-2022/2023

По примеру биатлонистов FIS планирует с сезона-2022/2023 сократить число мест проведения этапов Кубка мира. Цель изменений – добиться участия всех сильнейших на каждом этапе, благодаря сокращению количества переездов, и тем самым уменьшить выбросы парниковых газов.
«Нынешний Кубок мира, когда мы слишком много летаем, не приемлем в современном обществе. Кубок мира также стал слишком дорогим для некоторых стран – таких, как Италия и Франция, которые этой зимой отказались от гонок из-за финансовых проблем», — приводит слова рейс-директора FIS по лыжным гонкам Пьера Миньерея Dagbladet.
Планируется, что в результате изменений Лахти и Фалун будут чередоваться в календаре КМ. FIS заинтересована сохранить этап в Холменколлене, но его проведение после 2025 года пока под большим вопросом. Общее число гонок сокращено не будет, зато будет больше стартов в рамках имеющихся этапов.
Новый календарь будет состоять из пяти блоков, каждый из которых будет проходить в одном географическом регионе. Это сделано для того, чтобы сократить количество переездов между Скандинавией и Центральной Европой.
Уже со следующей зимы, и также по примеру биатлонистов, FIS планирует добавить в календарь смешанные эстафеты. Первая из них, скорее всего, пройдёт в Фалуне.
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