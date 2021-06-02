FIS вслед за IBU частично запретила фтор с сезона-2021/2022

Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила использование фторида С8 на всех соревнованиях, начиная с сезона-2021/2022. Более подробная информация станет известна осенью, сообщает пресс-служба организации.
Накануне FIS отложила введение запрета на фторсодержащие мази на год из-за неготовности устройства для обнаружения следов фтора на лыжах. В тот же день Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о введении с сезона-2021/2022 запрета на применение некоторых продуктов, в составе которых имеются парафины, содержащие фтор. Речь о так называемых фторуглеродах C8.
Спустя сутки FIS также запретила фториды С8, отложив запрет только на С6, который разрешён в соответствии с правилами ЕС. Как будут проверять наличие на лыжах фторидов С8, если тестирующее устройство не готово, пока не сообщается.
- 2 июня 2021
-
21:14
-
18:38
- 1 июня 2021
-
23:12
-
18:11
-
08:09
-
00:30
- 31 мая 2021
-
23:39
-
20:44
- 29 мая 2021
-
22:17
-
21:14
-
19:09
- 28 мая 2021
-
16:11
-
12:22
- 27 мая 2021
-
14:40
-
14:13
-
09:04
- 26 мая 2021
-
20:29
-
13:39
-
13:24
-
12:52
- 22 мая 2021
-
09:53
-
00:51
- 21 мая 2021
-
18:30
-
13:58
-
09:51
-
00:55
- 20 мая 2021
-
12:58
-
10:34
- 19 мая 2021
-
19:17
-
16:08
-
11:51
-
11:06
-
10:30
- 18 мая 2021
-
19:01
-
13:18