Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

FIS вслед за IBU частично запретила фтор с сезона-2021/2022

FIS вслед за IBU частично запретила фтор с сезона-2021/2022
Елена Чистова
Комментарии

Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила использование фторида С8 на всех соревнованиях, начиная с сезона-2021/2022. Более подробная информация станет известна осенью, сообщает пресс-служба организации.

Накануне FIS отложила введение запрета на фторсодержащие мази на год из-за неготовности устройства для обнаружения следов фтора на лыжах. В тот же день Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о введении с сезона-2021/2022 запрета на применение некоторых продуктов, в составе которых имеются парафины, содержащие фтор. Речь о так называемых фторуглеродах C8.

Спустя сутки FIS также запретила фториды С8, отложив запрет только на С6, который разрешён в соответствии с правилами ЕС. Как будут проверять наличие на лыжах фторидов С8, если тестирующее устройство не готово, пока не сообщается.

Новость по теме
FIS решила не вводить запрет на фторсодержащие мази для лыж в предстоящем сезоне
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021