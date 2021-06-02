FIS вслед за IBU частично запретила фтор с сезона-2021/2022

Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила использование фторида С8 на всех соревнованиях, начиная с сезона-2021/2022. Более подробная информация станет известна осенью, сообщает пресс-служба организации.

Накануне FIS отложила введение запрета на фторсодержащие мази на год из-за неготовности устройства для обнаружения следов фтора на лыжах. В тот же день Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о введении с сезона-2021/2022 запрета на применение некоторых продуктов, в составе которых имеются парафины, содержащие фтор. Речь о так называемых фторуглеродах C8.

Спустя сутки FIS также запретила фториды С8, отложив запрет только на С6, который разрешён в соответствии с правилами ЕС. Как будут проверять наличие на лыжах фторидов С8, если тестирующее устройство не готово, пока не сообщается.