FIS решила не вводить запрет на фторсодержащие мази для лыж в предстоящем сезоне
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Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) объявила, что запрет на фторсодержащие мази для лыж не будет введён в предстоящем сезоне. Своё решение в FIS объяснили неготовностью устройства для обнаружения следов фтора на лыжах — оно должно пройти дальнейшие испытания в течение сезона 2021/2022.
Напомним, сегодня, 1 июня, международный союз биатлонистов (IBU) объявил о введении запрета на применение некоторых продуктов, в составе которых имеются парафины, содержащие фтор. Речь, однако, идёт только о так называемых фторуглеродах C8. Запрет вступит в силу с сезона-2021/2022.
Ранее на тему запрета на мази для лыж с содержанием фтора жёстко высказывался сервисмен сборной Норвегии по биатлону Тобас Даль Фенре.
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