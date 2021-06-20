Олимпийский чемпион Янсруд завершит карьеру после Олимпиады в Пекине

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Кьетиль Янсруд хочет завершить карьеру после зимних Игр 2022 года в Пекине. Лыжник заявил, что мысль об участии в последнем в карьере крупном форуме вызывает смешанные чувства.
«Я предполагаю, что это будет мой последний сезон. Если вдруг всё пойдет хорошо, вы можете подумать:»Чёрт возьми, зачем он заканчивает?" Но у меня определенно нет желания занимать последние места. Вот почему меня здесь не будет. Я люблю спорт, люблю свою команду, если вдруг мотивация вернётся ко мне, я поеду, чтобы выиграть титул. Это олимпийский сезон. Я люблю его и очень мотивирован", — приводит слова норвежца Verdens Gang.
35-летний спортсмен является олимпийским чемпионом Сочи-2014 в супергиганте. Также на его счету два серебра и две бронзы Игр. На ЧМ-2019 в Оре он выиграл золото в скоростном спуске.
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