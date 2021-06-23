«Пока Юлька не на максималках». Ступак показала тренировку в тренажёрном зале
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Российская лыжница Юлия Ступак выложила в свой «Инстаграм» видео с тренировки в тренажёрном зале на сборах в Эстонии.
«Даже музыка вам для настроения, на заднем фоне. Пока Юлька не на максималках», — гласит подпись в «Инстаграме»
Пост полностью доступен в «инстаграме» Ступак
Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Корее в спринте и эстафете, трёхкратный призёр чемпионатов мира.
Напомним, что сборная России по лыжным гонкам проводит 10-дневный сбор в Эстонии, после чего отправится в Швецию в лыжный тоннель ещё на 10 дней. По словам тренера национальной команды, при подготовке спортсмены используют в первую очередь лыжероллеры и велосипеды, а упор сделан на силовые тренировки и кроссы.
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