Бойфренд Фриды Карлссон едва не остался без сборов из-за невнимательности

20-летний шведский лыжник Вильям Порома, который является бойфрендом Фриды Карлссон, рассказал забавный случай, произошедший с ним в аэропорту при отъезде на сборы во Францию с национальной командой.
Спортсмену пришлось продемонстрировать всё своё обаяние, чтобы очаровать сотрудницу паспортного контроля.
«Дело в том, что я сделал новый паспорт, а в аэропорту понял, что взял с собой старый. На пограничном контроле это может оказаться проблемой, пришлось прикинуться дурачком и сказать, что, мол, понятия не имею, как так вышло. Показал водительские права, другие документы, чтобы мне в конце концов позволили пройти. Пожалуй, мне очень повезло, что на проверке паспортов была женщина. Сейчас всё уже в порядке. И нужный паспорт на пути ко мне», – приводит слова Поромы Aftonbladet.
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