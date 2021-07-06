Янг: Мяки укатывал Большунова, просто рукой ему махал на каждом спуске

Лыжник Эндрю Янг, который выиграл первую в истории Великобритании медаль в лыжном спринте (2015) и несколько раз поднимался на подиум гонок Кубка мира, высказал мнение об инциденте между Александром Большуновым и финном Йони Мяки на финише эстафеты в Лахти.
«Инцидент Мяки с Большуновым получился очень странным. У Мяки лыжи очень хорошо катили, так укатывали Большунова, что он просто ему рукой махал на каждом спуске, а Большунов из-за этого, видимо, каждый круг постоянно расстраивался.И это накопилось. Рабочий момент.
Мяки точно просто наслаждался, что у него лыжи так хорошо катили. Маневр Мяки на финише был очень странным, я такого никогда не видел. Но мне кажется Мяки всё равно убежал бы от Большунова, у него просто лыжи были быстрее, ему не надо было отсекать Большунова. Так что не знаю, что он там хотел сделать, он бы и так уехал от Большунова. Россиянин бы по-любому проиграл, такое случается. А поведение Большунова? Он расстроился, это накапливалось и он был недоволен движением Мяки – всё сошлось, и так получилось. Поступок Большунова – это дисквалификация по правилам, ничего не поделать.
Но вообще лыжи – неконтактный вид спорта, должны быть хорошие трассы и сильнейший должен побеждать. Лыжные гонки интересно смотреть и без столкновений и падений. Если интересны бои, лучше смотреть регби, беговые лыжи – это про выносливость, ну, разве что спринтерские разборки на финише», — сказал Янг в интервью YouTube-каналу Holodok TV.
- 6 июля 2021
-
01:04
-
00:45
- 4 июля 2021
-
23:00
- 3 июля 2021
-
10:59
- 2 июля 2021
-
19:46
-
14:49
-
14:45
-
12:02
-
08:32
- 1 июля 2021
-
10:21
- 30 июня 2021
-
16:07
-
12:48
- 28 июня 2021
-
19:43
-
17:38
-
11:44
-
08:38
- 27 июня 2021
-
17:22
- 26 июня 2021
-
12:42
- 24 июня 2021
-
09:40
- 23 июня 2021
-
23:08
-
11:18
-
09:56
- 22 июня 2021
-
23:34
-
21:11
-
14:02
- 21 июня 2021
-
19:12
-
18:55
- 20 июня 2021
-
11:10
- 19 июня 2021
-
16:47
-
14:33
- 16 июня 2021
-
21:41
-
20:35
-
18:34
-
14:15
- 15 июня 2021
-
21:52