Александр Большунов рассказал, как познакомился с женой

Чемпион мира 2021 года в скиатлоне, лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, как познакомился с супругой. Избранницей спортсмена стала бывшая лыжница Анна Жеребятьева, они поженились в апреле.

«Как познакомились? Во время медицинского обследования. Она сидела рядом с девочкой, которая уже второй год в сборной была.

Я подошёл к ним, представился. Диалог был коротким: — Я Саша. — А я Аня. С этого всё и началось. Её присутствие даёт мне поддержку и спокойствие», — рассказал Александр Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

Также Большунов ответил на вопрос, что для него значит счастье.

«Когда всё спокойно и всё идёт по плану», — сказал Александр.