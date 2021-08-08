Призёр ЧМ Наталья Матвеева помогла команде Москвы выиграть эстафету на ЧР по лыжероллерам

На чемпионате России по лыжероллерам в Сарове (Нижегородская область) прошли эстафетные гонки. Каждая команда состояла из двух человек, каждый из которых бежал три этапа по 2,5 км свободным стилем. Трасса была проложена по городским улицам. Сначала прошли полуфиналы, затем – финалы. Все бежали на самых быстрых полиуретановых колесах, так как ограничений по лыжероллерам не было.

Как в мужской, так и в женской гонках судьба медалей решалась в финишном ускорении. У мужчин победу одержала команда Санкт-Петербурга в составе Ивана Анисимова и Андрея Краснова. Вторым сумели стать москвичи Антон Шатагин и Илья Безгин, а бронза у ещё одной команды северной столицы — Ивана Охапкина и Дмитрия Каракосова.

В состязаниях женщин первенствовали москвички Варвара Прохорова и Наталья Матвеева. Отметим, что призёр чемпионата мира — 2017 по лыжным гонкам Матвеева, возвращающаяся из декретного отпуска, на финише опередила сильную спринтершу Ольгу Летучеву, которая вместе с Ариной Калининой представляла Санкт-Петербург. Бронзовыми призёрами стали Светлана Заборская и Светлана Николаева из Архангельской области.

Лыжероллеры. Чемпионат России. Саров

Эстафета. Мужчины

1. Иван Анисимов/Андрей Краснов (Санкт-Петербург) – 23.36,14

2. Антон Шатагин/Илья Безгин (Москва) – отставание 0,33.

3. Иван Охапкин/Дмитрий Каракосов (Санкт-Петербург) +0,41.

Женщины

1. Варвара Прохорова/Наталья Матвеева (Москва) – 27.20,27.

2. Арина Калинина/Ольга Летучева (Санкт-Петербург) +0,19.

3. Светлана Заборская/Светлана Николаева (Архангельская область) +0,62.