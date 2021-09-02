Юлия Ступак: смотрю на технику Пеллегрино и думаю, что мне нужно что-то похожее

Российская лыжница Юлия Ступак рассказала о подготовке к новому сезону под руководством тренера Маркуса Крамера. В это межсезонье к его группе присоединились иностранные спортсмены – итальянцы Федерико Пеллегрино и Франческо де Фабиани, а также Тереза Штадлобер из Австрии.

«Это была замечательная идея для нашей группы, потому что это как глоток свежего воздуха. Это хорошо для нашего тренера, Маркуса Крамера, а также хороший опыт для нас. Я думаю, что это очень важно для будущего российских атлетов, а также для итальянцев и для Терезы. Да, это была отличная идея. Тереза сильная спортсменка. Но мы тренируемся не только с Терезой. Я также присматриваюсь к Федерико. Много раз говорила, что мне нравится его техника. Я на него смотрю и думаю: «Хорошо, мне нужно что-то похожее». Да, это хороший опыт. По моему мнению, он большой талант. Он очень мотивированный, сконцентрированный на тренировках, много думающий. Это хорошо для меня и всех остальных в группе.

Прошедший сезон был моим лучшим сезоном в карьере. Это был большой сюрприз не только для меня, но и для болельщиков. Сейчас я также хочу сделать большой шаг вперёд. В этом сезоне у нас состоится Олимпиада, это также очень важно. Я не думаю каждый день: «Будут Олимпийские игры, и нужно много работать». Я понимаю это, и мы идём шаг за шагом. Мы часто разговариваем с ним о будущем, о каждом месяце. У нас хороший контакт с тренером. У нас есть план, и я надеюсь, что он даст шаг вперёд этой зимой.



После беременности тело и голова как-то меняются, 100 процентов. А когда ты сидишь год дома без стартов, это непросто для спортсмена. Ты хочешь тренироваться, ты хочешь выступать. Всякий раз ты думаешь: «Когда я приеду на Кубок мира, буду побеждать, я должна победить». Когда сидела дома, думала: «Я должна тренироваться, должна думать о будущем». Так что что-то внутри тебя меняется, я уверена», — сказала Ступак на youtube-канале

Fondo Italia.