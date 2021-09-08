Линн Сван рискует пропустить Олимпиаду-2022 в Пекине. Ей предстоит операция

Шведская лыжница Линн Сван рискует не попасть на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине. Спортсменке понадобится операция на плече. Напомним, Сван получила травму плеча из-за жёсткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в сезоне-2020/2021.

«Неподходящее время, но я дошла до такого состояния, когда операция – единственная альтернатива, чтобы избавиться от проблемы. Эта ситуация сложна и нежелательна, но в то же время она мотивирует меня. Я хочу сделать всё, чтобы вернуться и стать ещё сильнее», — приводит слова Сван ABC Nyheter.

Отметим, сбор в Фонт-Ромеу (Франция) – уже третий этап подготовки к олимпийскому сезону-2021/2022, который шведка пропускает. Ранее Сван не принимала участия в высотном сборе в Тине (Франция) и обычном в Торсбю (Швеция).

21-летняя Сван – обладательница Малого хрустального глобуса по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира.