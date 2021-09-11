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Тренер перенёсшей операцию на плече Линн Сван оценил её шансы на участие в ОИ-2022

Тренер перенёсшей операцию на плече Линн Сван оценил её шансы на участие в ОИ-2022
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Шведская лыжница Линн Сван прокомментировала успешно перенесённую операцию на плече, которая была сделана 8 сентября. Линн получила травму из-за жёсткого падения на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция) в сезоне-2020/2021.

«Прямо сейчас мне нужны тишина и покой, но я полна решимости и рвусь в бой, хотя знаю, что потребуется время. Хотела бы воспользоваться возможностью и поблагодарить всех за поддержку, которую я получила», — приводит слова Сван Expressen.

Ула Равалд, личный тренер Сван, оценил шансы подопечной попасть на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«Очень рано говорить, что она сможет вернуться к Играм в Пекине, если так случится – это будет фантастика. С абсолютной уверенностью могу сказать, что ей будет очень сложно попасть на Олимпиаду. Не буду сейчас рисовать для её болельщиков ад, подождём, когда она приступит к тренировкам. Нужно учитывать тот момент, что она пропустила уже несколько высотных сборов, это, несомненно, скажется. Она уже должна вернуться к серьёзным тренировкам, до Игр осталось мало времени», — сказал Равалд.

21-летняя Сван – обладательница Малого хрустального глобуса по программе спринтерских гонок, неоднократная победительница этапов Кубка мира.

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