Юниорка Юлия Астахова завоевала серебро в гонке с раздельным стартом на ЧМ по лыжероллерам

Россиянка Юлия Астахова стала серебряным призёром в коньковой гонке на 10 км с раздельным стартом на чемпионате мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме (Италия). Победу в соревнованиях юниоров одержала Хана Мази Ямник из Словении. Астахова уступила лидеру 31,5 сек. Третье время у ещё одной словенки Клары Мали.

Остальные участницы гонки отстали от лидера более чем на минуту. Россиянка Полина Козленко стала девятой (+2.14,5), Ксения Шорохова – 12-й (+2.40,6), Александра Казакова – 13-й (+3.12,1).

Чемпионат мира по лыжероллерам проходит с 16 по 19 сентября. 16 сентября будут разыграны медали в гонках с раздельным стартом, 17 сентября пройдут состязания в личном спринте, 18-го — в командном. Завершится турнир гонками с общего старта.