Бородавко раскрыл подробности болезни Большунова на ЧМ по лыжероллерам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился подробностями инцидента с Александром Большуновым, из-за которого он не смог выступить на чемпионате мира по лыжероллерам в Валь-ди-Фьемме (Италия).
«За день до первой гонки у него воспалилась десна. Саша почти всю ночь не спал, а утром проснулся – шишка набухла, гнойничок. Мы приняли решение спуститься вниз и провести консультацию в стоматологии. Десну пришлось вскрывать и чистить, а в следующую ночь у него температура поднялась до 38 градусов. Александру назначили курс антибиотиков.
Воспалительный процесс и антибиотики, тем более на высоте – явные противопоказания к тому, чтобы принимать участие в гонках. Хотя Большунов просто рвался пробежать хотя бы одну гонку. Но рисковать здоровьем на таком старте бессмысленно. Всю необходимую работу мы проведём позже и всё наверстаем», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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