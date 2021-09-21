Елена Вяльбе: в биатлоне больше шансов и на халяву проскочить, и попасть в полную засаду

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе порассуждала на тему различий между биатлоном и лыжными гонками. По её словам, в биатлоне ещё больше факторов, которые могут повлиять на результат.

«Мне кажется, в биатлоне больше шансов и на халяву, как я иногда говорю, проскочить, и в то же время попасть в полную засаду. Но и у нас достаточно много факторов, которые могут повлиять на результат, это абсолютно точно, тем более на Олимпийских играх», — приводит слова Вяльбе «RT на русском».

Вяльбе добавила, что пока не знает, какие сюрпризы преподнесёт олимпийская трасса. Игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

«Понимаю, что не только мы в таком положении, но и другие сборные. Мы знаем высоту, имеем схему, но это вообще ни о чём. А тех пяти дней, которые у нас будут до старта, недостаточно, чтобы трассу вообще прямо всю изучить, узнать каждый поворотик, каждый там сантиметрик, понимать, где надо начинать ускоряться, а где подождать», — сказала она.