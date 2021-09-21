Йоханнес Клебо снялся с лыжероллерного спринта из-за расстройства желудка

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо отказался от участия в лыжероллерном спринте в Трюсиле, который состоится сегодня, 21 сентября. Об этом сообщил его отец и менеджер Хокон Клебо.

«Йоханнес плохо себя чувствовал последние несколько дней. У него было расстройство желудка, он чувствовал небольшую слабость.

Конечно, ему бы очень хотелось поехать в Трюсиль. Он считает, что это классная гонка с хорошей атмосферой. И Йоханнесу явно не нравится не тренироваться. Мы надеемся, что он возобновит тренировки через два-три дня. И нет причин для паники, до Олимпийских игр осталось много времени», — приводит слова Клебо-старшего TV2.

Сезон-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам начнётся в Руке (Финляндия) 26 ноября.