Йоханнес Клебо снялся с лыжероллерного спринта из-за расстройства желудка
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо отказался от участия в лыжероллерном спринте в Трюсиле, который состоится сегодня, 21 сентября. Об этом сообщил его отец и менеджер Хокон Клебо.
«Йоханнес плохо себя чувствовал последние несколько дней. У него было расстройство желудка, он чувствовал небольшую слабость.
Конечно, ему бы очень хотелось поехать в Трюсиль. Он считает, что это классная гонка с хорошей атмосферой. И Йоханнесу явно не нравится не тренироваться. Мы надеемся, что он возобновит тренировки через два-три дня. И нет причин для паники, до Олимпийских игр осталось много времени», — приводит слова Клебо-старшего TV2.
Сезон-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам начнётся в Руке (Финляндия) 26 ноября.
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