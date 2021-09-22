Холунд покинул тренировочные сборы из-за тяжёлой болезни маленького сына

Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд был вынужден срочно уехать с тренировочных сборов команды из-за тяжёлой болезни маленького сына.
Как сообщает норвежское издание NRK всё началось в начале августа за несколько дней до начала лыжного фестиваля Blinkfestivalen. Хокон, годовалый сын норвежского лыжника, сорвал со стола кружку со горячим кофе и пролил напиток себе на руку.
«Это было максимальным невезением. Но нам пришлось поехать в больницу Уллевол. Он получил срочное лечение, но у сына уже была инфекция в ране. Пришлось почти две недели лечиться антибиотиками. Было ошибкой поехать на сборы, пока сын лежал в больнице.
Я вернулся со сборов. Хокон только пошел в детский сад. Он болел неделю буквально недавно, но снова почувствовал себя очень плохо. У него был плохой аппетит и температура в течение недели. Но причину найти не могли.
Однажды утром Хокон проснулся и у него опухло ухо. Оказалось, что это была тяжелая форма инфекции среднего уха, называемая острым мастоидитом. Если бы мы не вылечили всё своевременно, то всё могло перерасти в серьёзное заражение.
Сейчас всё хорошо. На прошлой неделе Хокон жил, как король. Похоже, энергия вернулась», — цитирует Холунда NRK.
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