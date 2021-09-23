«Летающий» лыжник Грегор Шлиренцауэр объявил о завершении карьеры

Олимпийский чемпион Ванкувера-2010 в прыжках на лыжах с трамплина, австриец Грегор Шлиренцауэр объявил о завершении карьеры.
«Последние месяцы были для меня непростыми. В связи с перерывом из-за травмы у меня было достаточно времени, чтобы оценить прошлое и посмотреть, на каком этапе я нахожусь сейчас. Тяжело завершать карьеру после всего, что я испытал будучи одним из ведущих спортсменов, но решение кажется мне верным. Как и момент, в который оно принято.
Та страсть, которой я горел для спорта, теперь вдохновляет меня на новые цели, которые ждут меня. Открываю новую главу с энтузиазмом, меня переполняют эмоции и любопытство», – написал Шлиренцауэр в своём блоге.
Шлиренцауэр является рекордсменом по победам на этапах Кубка мира (53), он 6-кратный чемпион мира, 4-кратный и самый молодой в истории чемпион мира по полётам, двукратный обладатель Кубка мира.
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