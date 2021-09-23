У 4 шведских лыжниц подозрение на отравление. Среди них — чемпионка и призёр Олимпиады

Четыре лыжницы женской сборной Швеции были отправлены домой со сборов во Франции из-за подозрения на пищевое отравление. Среди них — трёхкратная олимпийская чемпионка и трёхкратная чемпионка мира по лыжным гонкам Шарлотт Калла, а также Эбба Андерссон, которая является серебряным призёром Олимпийских игр 2018 года в эстафете и чемпионкой мира 2019 года.
Несколько дней назад на сборах в Фон-Роме (Франция) у Каллы обнаружили проблемы с желудком. Вскоре лыжница была изолирована от команды.
За последние два дня число заболевших в стане сборной увеличилось до четырёх человек. Сегодня, 23 сентября, Калла, а также лыжницы Эбба Андерссон, Эмма Рибом и Моа Лундгрен были отправлены домой в Швецию для дальнейшего обследования.
Шведские СМИ считают, что у спортсменок пищевое отравление, но конкретная причина заболевания на данный момент неизвестна.
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