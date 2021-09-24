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Лыжные гонки: расписание соревнований сезона-2021/2022

Лыжные гонки: расписание соревнований сезона-2021/2022
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«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022.

Лыжные гонки. Расписание соревнований сезона-2021/2022
26 — 28 ноября. Этап Кубка мира (Рука).
3 — 5 декабря. Этап Кубка мира (Лиллехаммер).
11 — 12 декабря. Этап Кубка мира (Давос).
11 — 21 декабря. Универсиада (Люцерн).
18 — 19 декабря. Этап Кубка мира (Дрезден).
28 декабря — 4 января. «Тур де Ски».
14 -16 января. Этап Кубка мира (Ле Рус).
22 — 23 января. Этап Кубка мира (Планица).
4 — 20 февраля. Олимпийские игры (Пекин).
26 — 27 февраля. Этап Кубка мира (Лахти).
3 марта. Этап Кубка мира (Драммен).
5 — 6 марта. Этап Кубка мира (Хольменколлен).
11 — 13 марта. Этап Кубка мира (Фалун).
18 — 20 марта. Этап Кубка мира (Тюмень).

Чемпионат России пройдёт с 26 марта по 3 апреля. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее заявила, что эти соревнования, скорее всего, примет Сыктывкар.

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