«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований по лыжным гонкам в сезоне-2021/2022.

Лыжные гонки. Расписание соревнований сезона-2021/2022

26 — 28 ноября. Этап Кубка мира (Рука).

3 — 5 декабря. Этап Кубка мира (Лиллехаммер).

11 — 12 декабря. Этап Кубка мира (Давос).

11 — 21 декабря. Универсиада (Люцерн).

18 — 19 декабря. Этап Кубка мира (Дрезден).

28 декабря — 4 января. «Тур де Ски».

14 -16 января. Этап Кубка мира (Ле Рус).

22 — 23 января. Этап Кубка мира (Планица).

4 — 20 февраля. Олимпийские игры (Пекин).

26 — 27 февраля. Этап Кубка мира (Лахти).

3 марта. Этап Кубка мира (Драммен).

5 — 6 марта. Этап Кубка мира (Хольменколлен).

11 — 13 марта. Этап Кубка мира (Фалун).

18 — 20 марта. Этап Кубка мира (Тюмень).

Чемпионат России пройдёт с 26 марта по 3 апреля. Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ранее заявила, что эти соревнования, скорее всего, примет Сыктывкар.