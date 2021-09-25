Фоссесхолм пропустит сбор норвежской команды из-за больного горла

Мария Хелена Фоссесхолм пропустит сбор норвежской команды, который начнётся на будущей неделе в Мосетертоппене. Из-за болей в горле 20-летняя лыжница преждевременно уехала с предыдущего сбора в Италии.
«Так как Хелена прервала высотный сбор на Пассо Лаваце из-за больного горла, она постепенно увеличивает нагрузки дома, но ехать на сбор с командой на следующей неделе ей пока рановато», – заявил тренер команды Уле Мортен Иверсен.
«Предстоящий сбор состоит из ежедневных интенсивных сессий, а мне, к сожалению, с этим нужно ещё подождать», – сказала Фоссесхолм.
В июне Марие Фоссесхольм заняла первое место на чемпионате Норвегии по маунтинбайку. Спортсменка победила в дисциплине олимпийский кросс-кантри. Фоссесхольм опередила ближайшую соперницу на 21,5 секунды.
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