«К нам тут лето вернулось». Лыжница Юлия Ступак опубликовала пост со сборов в Оберхофе
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Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира российская лыжница Юлия Ступак опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию со сборов в Оберхофе (Германия).
«К нам тут лето вернулось. В тот момент, как мы на лыжи встали», — подписала снимок Ступак.
Фото можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».
Подписчики по-разному поняли слова лыжницы.
«Бог с ним, с летом, главное, чтобы неудачи не вернулись».
«Ну то есть, если захочется лета — надо срочно встать на лыжи».
«Скоро будем танцевать на подиуме?»
«Наслаждайтесь ещё тёплыми деньками. Потом зима… холод… лыжи… метель».
Лыжница сборной России Ступак находится на сборах в Германии вместе с группой тренера Маркуса Крамера.
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