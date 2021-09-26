«К нам тут лето вернулось». Лыжница Юлия Ступак опубликовала пост со сборов в Оберхофе

Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира российская лыжница Юлия Ступак опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию со сборов в Оберхофе (Германия).



«К нам тут лето вернулось. В тот момент, как мы на лыжи встали», — подписала снимок Ступак.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ступак в «Инстаграме».

Подписчики по-разному поняли слова лыжницы.

«Бог с ним, с летом, главное, чтобы неудачи не вернулись».

«Ну то есть, если захочется лета — надо срочно встать на лыжи».

«Скоро будем танцевать на подиуме?»

«Наслаждайтесь ещё тёплыми деньками. Потом зима… холод… лыжи… метель».

Лыжница сборной России Ступак находится на сборах в Германии вместе с группой тренера Маркуса Крамера.