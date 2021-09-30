Тренер сборной России объяснил, почему Александр Большунов до сих пор не получил тредбан

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, почему лидер национальной команды Александр Большунов до сих пор не получил тредбан — специальное устройство для стационарных тренировок.

«Ну личного тредбана (у Большунова. — Прим. «Чемпионата»), положим, нет, хотя в интернете по этому поводу много чего пишут. На самом деле Олимпийский комитет заказал тредбан для лыжников достаточно давно, ещё до того, как Саша начал вести разговоры на эту тему. Этот тредбан был доставлен, а вот в том, который был обещан Большунову и, соответственно, доставлен в Россию, не оказалось какого-то важного кабеля. Его обещали нам только в октябре. Так что пока тредбана нет – и говорить не о чем», — приводит слова Бородавко «RT на русском».