FIS решила изменить правила после громких скандалов с Большуновым

Международная федерация лыжного спорта (FIS) после громких скандалов с разными трактовками правил обгона в сезоне-2020/2021 решила внести изменения в регламент соревнований, сообщает пресс-служба FIS. В обсуждении участвовали не только специалисты FIS, но также спортсмены, тренеры и эксперты. Теперь новые правила должны быть одобрены Советом FIS.
Согласно предложенному варианту устанавливаются общие правила поведения при обгонах и препятствиях для участников гонки. Они основаны на двух основных принципах:
— лидирующий лыжник имеет право выбрать свою траекторию, но должен учитывать интересы других конкурентов.
— когда соперники едут рядом друг с другом, они оба несут ответственность.
Среди громких скандалов прошлого сезона особое место занимает развязка эстафеты этапа Кубка мира в Лахти. Тогда финн Йони Мяки на финишной прямой подрезал россиянина Александра Большунова. Александр замахнулся на него палкой, а после финиша, желая обсудить случившееся, поехал в сторону финской команды. Но крепление отстегнулось, и Большунов врезался в соперника. Из-за Большунова была дисквалифицирована вся эстафетная команда, а сам лыжник будет тут же наказан, если вновь нарушит правила.
Позже в развязке марафона на чемпионате мира норвежец Йоханнес Клебо стал обгонять Большунова вне финишного коридора. Клебо завершил гонку первым, но сломал россиянину палку и был дисквалифицирован.
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