Смешанный командный спринт на этапе КМ в Швеции пройдёт в формате гонки на выбывание

На встрече Международной федерации лыжного спорта (FIS) был предложен подробный регламент смешанных соревнований, которые в предстоящем сезоне дебютируют в программе Кубка мира по лыжным гонкам. На этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) в марте 2022-го пройдут смешанная эстафета и смешанный командный спринт.



В этих гонках от каждой страны сможет принять участие только одна команда.

Квалификация командного спринта будет выглядеть следующим образом: каждый из участников — женщина и мужчина — пройдут по одному кругу. Результат квалификационного раунда будет подсчитан путём суммирования времени обоих спортсменов, 20 лучших команд будут квалифицированы в финал.

В финале спортсмены должны, как и в обычном командном спринте, по очереди сменяя друг друга, преодолеть шесть этапов: нечётные этапы бегут женщины, чётные — мужчины. Главное отличие в том, что после 2, 4, 6, 8 и 10 кругов последние две команды будут выбывать из гонки. Правило обгона на круг также будет действовать.

В смешанной эстафете команды бегут в следующем порядке: женщина, мужчина, мужчина, женщина. Длина каждого из этапов составит 5 км.