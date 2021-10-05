Юлия Ступак: я взрослая девочка, но в то же время очень сентиментальная

Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный призёр чемпионатов мира российская лыжница Юлия Ступак поделилась эмоциями от возвращения домой во время предсезонной подготовки. Ступак готовится к олимпийскому сезону-2021/2022 под руководством старшего тренера сборной России по лыжным гонкам немца Маркуса Крамера.
«Ощущение дома в этот раз особенно сильное. Хочется просто находиться с семьёй в нашей квартире 24/7. И конечно же, вопреки этому включается режим «успеть всё и даже больше». Я взрослая девочка, но в то же время очень сентиментальная. Поэтому всё, что касается семьи, всегда в самое сердце. Ещё не уехала, а уже ком в горле от того, что скоро придётся это сделать. Как-то так. Иногда то, что ты любишь больше всего, приходится оставить на время», — написала Ступак в «сториз» своего «инстаграма».
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