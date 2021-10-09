Лундбю: извинения Иверсена — большой шаг, я буду за него болеть на Играх
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Олимпийская чемпионка 2018 года по прыжкам с трамплина норвежка Марен Лундбю приняла извинения четырёхкратного чемпиона мира по лыжным гонкам Эмиля Иверсена.
Ранее Лундбю решила пропустить Игры в Пекине из-за лишнего веса, но при этом заявилась для участия в танцевальном шоу, за что и раскритиковал её Иверсен. Но позже Эмиль принёс Марен извинения, пообещав болеть за неё в шоу.
«Мне кажется смешным, когда другие критикуют тебя, ничего не зная о твоей ситуации. Мне всегда нравился Эмиль, и то, что он сейчас сожалеет о своих словах, — это большой шаг. Думаю, что мы можем оставить это позади, не вспоминая больше о том, что произошло. Буду болеть за Эмиля на Олимпийских играх», — приводит слова Лундбю NRK.
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