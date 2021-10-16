Врач сборной ответил, отразится ли операция на подготовке Большунова к олимпийскому сезону

Главный врач Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Роман Эрлихман рассказал, как перенесённая Александром Большуновым операция скажется на его подготовке к олимпийскому сезону – 2021/2022.

«Большунов уехал со сбора на несколько дней раньше запланированного, и вчера ему была сделана операция на десне на том же месте, что и месяц назад. Повторное хирургическое вмешательство не означает, что первая операция была сделана плохо. Просто так протекает болезнь, потребовалось дополнительное лечение. Но ничего особенного не произошло.

Теперь две-три недели ему придётся соблюдать определённые ограничения. Решение о своём участии в первом снежном сборе в Финляндии он будет принимать совместно с тренерским штабом. Но, скорее всего, он туда поедет и будет готовиться, но в ограниченном объёме. Но в первом этапе Кубка мира и всех последующих его участие, конечно же, планируется», — цитирует Эрлихмана ТАСС.