Лыжница Степанова показала новые комбинезоны сборной России

Лыжница сборной России Вероника Степанова показала новые комбинезоны сборной России на сезон-2021/2022.
«Наши новые гоночные комбинезоны. Извините, что «презентацию» провожу в гостиничном номере — подиумов в Рамзау пока не построили, а время соревноваться в них пока не пришло.
От прошлогодних два отличия:
— появилась раздельная модель, которая, собственно, на мне.
— другой логотип спонсора сборной — вместо RUSAL теперь EN+ Group. Все, разумеется, знают, что последний владеет первым и, видимо, внутрикорпоративно было принято решение повышать узнаваемость именно этого бренда. Мне как будущему экологу действительно важно, что En+ Group всячески подчеркивает, что это leading green energy company — крупнейший в мире эксплуатант гидроэлектростанций. Буду стараться своей энергией продвигать их энергию.
— В свободной продаже, насколько я знаю, этих комбинезонов не будет: они сложны в производстве и очень дороги. И да, абсолютно «прозрачны».
На последнем фото – модель-20/21, для сравнения», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».
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