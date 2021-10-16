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Лыжница Степанова показала новые комбинезоны сборной России

Лыжница Степанова показала новые комбинезоны сборной России
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Лыжница сборной России Вероника Степанова показала новые комбинезоны сборной России на сезон-2021/2022.

«Наши новые гоночные комбинезоны. Извините, что «презентацию» провожу в гостиничном номере — подиумов в Рамзау пока не построили, а время соревноваться в них пока не пришло.

От прошлогодних два отличия:

— появилась раздельная модель, которая, собственно, на мне.

— другой логотип спонсора сборной — вместо RUSAL теперь EN+ Group. Все, разумеется, знают, что последний владеет первым и, видимо, внутрикорпоративно было принято решение повышать узнаваемость именно этого бренда. Мне как будущему экологу действительно важно, что En+ Group всячески подчеркивает, что это leading green energy company — крупнейший в мире эксплуатант гидроэлектростанций. Буду стараться своей энергией продвигать их энергию.

— В свободной продаже, насколько я знаю, этих комбинезонов не будет: они сложны в производстве и очень дороги. И да, абсолютно «прозрачны».

На последнем фото – модель-20/21, для сравнения», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».

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