Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Егор Сорин: в юности Таня позволяла себе недопустимые вещи

Егор Сорин: в юности Таня позволяла себе недопустимые вещи
Комментарии

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как его супруга, лыжница национальной команды Татьяна Сорина в юности выходила больной на тренировки и даже на гонки.

«Мешала ли ей избыточная мотивация? Конечно. Именно поэтому она не могла реализовать себя раньше, потому что амбиции не соответствовали возможностям организма.

Я как-то нашел её юношеские спортивные дневники, и там есть подтверждения того, что она очень часто выходила на тренировки и даже гонки будучи больной — с температурой и так далее. Позволяла себе недопустимые вещи. И всё это было от большого желания», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Также Егор Сорин рассказал, зачем его супруга провела сбор с чемпионкой ОИ Терезе Йохауг.

Новость по теме
Тренер сборной России рассказал, зачем Татьяне Сориной был нужен сбор с Терезе Йохауг
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021