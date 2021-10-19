Егор Сорин: в юности Таня позволяла себе недопустимые вещи

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал, как его супруга, лыжница национальной команды Татьяна Сорина в юности выходила больной на тренировки и даже на гонки.

«Мешала ли ей избыточная мотивация? Конечно. Именно поэтому она не могла реализовать себя раньше, потому что амбиции не соответствовали возможностям организма.

Я как-то нашел её юношеские спортивные дневники, и там есть подтверждения того, что она очень часто выходила на тренировки и даже гонки будучи больной — с температурой и так далее. Позволяла себе недопустимые вещи. И всё это было от большого желания», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».

Также Егор Сорин рассказал, зачем его супруга провела сбор с чемпионкой ОИ Терезе Йохауг.