Тренер сборной России рассказал, зачем Татьяне Сориной был нужен сбор с Терезе Йохауг

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин объяснил, зачем его супруга Татьяна Сорина в текущее межсезонье провела сбор с олимпийской чемпионкой 2010 года Терезе Йохауг.

«Эти пять тренировочных дней были больше для меня, чтобы посмотреть, пообщаться и увидеть даже не методику — за пять дней ты её не узнаешь, — а скорее философию работы тренера и спортсмена. А для Тани Йохауг — спортсменка, на результатах которой она выросла, и, естественно, у неё было желание посмотреть, как та тренируется.

И я не думаю, что Таня после тренировок с Йохауг стала радикально другой. Но она увидела, что Терезе сильнее её не только на лыжне, но и в тренировках — беговых, роллерных. Увидела, что Терезе действительно много тренируется, больше, чем остальные норвежцы. Увидела, насколько она сухая по телосложению», — приводит слова Сорина «Матч ТВ».