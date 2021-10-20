Холунд: думаю, что Большунов уже в порядке после всего случившегося

Трёхкратный чемпион мира норвежский лыжник Ханс Кристер Холунд считает, что перерывы в тренировках Александра Большунова в межсезонье не помешают россиянину бороться за победу в каждой гонке.

Недавно Большунов перенёс операцию на челюсти. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба. На восстановление спортсмена уйдёт около 10 дней.



«Думаю, что он уже в порядке после всего случившегося. Почти уверен, что он тот человек, с которым мы будем конкурировать в борьбе за победу. Он был лучшим лыжником в мире в прошлом году, удивлюсь, если в этом году он будет выступать хуже», — приводит слова Холунда VG.