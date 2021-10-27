Вяльбе — о тредбане: больше не придётся смотреть в зеркало впереди идущей машины

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала презентацию Олимпийским комитетом России (ОКР) тредбана — долгожданного оборудования для проведения физиологических исследований и совершенствования техники классических и коньковых способов передвижения на лыжероллерах.
«Могу выразить слова благодарности Олимпийскому комитету и Инновационному центру. Нам очень повезло, что Александр Алексеевич Грушин стал руководителем Инновационного центра, мне кажется, что с его приходом всё стало быстрее для тех, кто занимается лыжными гонками.
Главная экономическая составляющая тредбана не только в том, что через несколько лет мы сможем отбить эти деньги, а главное — это результат спортсменов, которые в том числе здесь могут отрабатывать технику, не применяя зеркало впереди идущей машины. Уверена, что этот тредбан будет востребован. Ещё один важный момент: мы больше не будем оставлять информацию о физическом состоянии заграницей», — цитирует Вяльбе «Матч ТВ».
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