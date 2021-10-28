Отец Большунова: один тредбан на всю Россию — несерьёзно. Один заезд — это ни о чём

Александр Большунов-старший, отец лидера мужской сборной России по лыжным гонкам Александра Большунова, прокомментировал то, что Олимпийский комитет России (ОКР) приобрёл тредбан — специальное устройство для стационарных тренировок. Ранее Большунов-младший не раз изъявлял желание приобрести подобный тредбан в личное пользование.

«У Саши было желание приобрести свой, но что-то не срослось. Но вот что даст один заезд по этому тредбану? Это ни о чём. Необходим же постоянный процесс, где ты отрабатываешь технику, а приезд туда раз в год многого не даст. Да, можно проанализировать работу, но не более. Нужно тренироваться чаще на нем, тогда уже и будут изменения в технике.

Один тредбан на всю Россию… С такими условиями многого не добьёшься. Я этот вариант не поддерживаю, во многих центрах страны необходимо такое оборудование. Как-то несерьёзно», — цитирует Большунова-старшего «Матч ТВ».