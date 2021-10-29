«Мне нравится моё тело». Лыжница Вероника Степанова показала подборку фото

Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова заинтересовалась, по каким поисковым запросам болельщики ищут её фотографии в Интернете, и поделилась несколькими снимками.

«Лыжница в купальнике». Почему меня не удивляют такие параметры поиска? Хотя «лыжница в комбинезоне» воспринималось бы как-то органичнее.



Мне нравится моё тело — сначала я выиграла в генетическую лотерею, а сейчас я часами работаю над тем, чтобы превратить его в безотказную машину выполнения моих желаний, главное из которых — победы на лыжне.



А фото — смотрите. Позировала с удовольствием», — написала Степанова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Вероники Степановой в «Инстаграме».