Победительница чемпионата мира U23 Йохансен завершила карьеру в 24 года

24-летняя норвежская лыжница Марте Мелум Йохансен объявила о завершении карьеры. Йохансен – двукратная чемпионка мира среди юниоров, победительница молодёжного первенства планеты 2020 года.
«Я не из тех, кто быстро сдаётся, но в то же время и не из тех, кто работает ради чего-то, во что не верит… Когда в глубине души я больше не верю в то, что делаю, трудно вкладывать в это всю душу. Это больно и тяжело признавать, но в то же время нужно быть честной с самой собой. Не в последнюю очередь я должна быть честна и с окружающими.
В течение длительного периода времени у меня были серьёзные проблемы с мотивацией и трудности во время предсезонной подготовки. Сейчас я приняла решение — самое трудное решение в моей жизни. Я решила положить лыжи на полку», — написала Йохансен на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Марте Мелум Йохансен в «Инстаграме».
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