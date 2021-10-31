Бородавко заявил, что для хорошего выступления на ОИ-2022 Непряевой нужно сбросить вес

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о проблемах в подготовке к олимпийскому сезону — 2021/2022 одного из лидеров женской команды — Натальи Непряевой.

«С Натальи спрос особый, всё зависит от неё. Я со своей тренерской стороны хочу, чтобы она выросла как спортсменка. Ей нужно побороть свой вес. Для хорошего выступления на Олимпиаде она должна весить 62-63 килограмма. Понимаете, есть лишнее, которое мешает, но отмечу, что это не жир, а мышечная масса, а она достаточно сложно убирается.

Чтобы избавиться от мышечной массы, должен пойти белковый распад, а он идёт на жесточайшем углеводном голодании. Нам невозможно выполнять тренировочную работу на сборах, используя только углеводы. Трудно и выполнять работу и убирать мышечную массу. Рассчитываем, что за счёт соревновательной скорости на стартах мышечная масса подгорит», — приводит слова Бородавко сайт «Матч ТВ».