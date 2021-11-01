Эмиль Иверсен признался, что не тренировался три месяца в межсезонье

Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам Эмиль Иверсен рассказал, что не тренировался на протяжении трёх месяцев в межсезонье-2021. Об этом сообщает издание VG.

По словам Иверсена, он не проводил тренировки с марта, когда закончился сезон-2020/2021, по май включительно.

«У меня был слишком долгий период без тренировок. Знаете, это как снять слишком много с банковского счёта, на который теперь надо работать. Какое-то время я ощущал, что отстаю, но сейчас уже этого не испытываю.

Набираюсь уверенности в своих силах и чувствую, что тело реагирует правильно. Но до старта сезона остаётся не так уж много времени», — рассказал Эмиль.

Сезон-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам начнётся в конце ноября в Руке (Финляндия).