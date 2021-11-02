Елена Вяльбе объяснила, зачем сборной России по лыжным гонкам нужен тредбан

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, для чего национальной команде нужен тредбан — специальное устройство для стационарных тренировок. Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о приобретении тредбана. По словам Вяльбе, он нужен в том числе и для того, чтобы данные о российских спортсменов не оказывались в распоряжении иностранцев.
«В любом случае мы, практически все команды, два раза в год подобные тестирования проводили за пределами России. Мы делали это в Германии, в Австрии, в Норвегии. Конечно, вся информация об этих спортсменах остаётся у них. Нам они дают её, но и у них тоже остаётся. И что хорошего, что все знают всякие параметры наших спортсменов?
У нас не бывает неожиданного состояния. Там не определяют, ожиданное или неожиданное. Тредбан определяет в основном твою физическую подготовку и твой потенциал», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».
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