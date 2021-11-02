Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе объяснила, зачем сборной России по лыжным гонкам нужен тредбан

Елена Вяльбе объяснила, зачем сборной России по лыжным гонкам нужен тредбан
Комментарии

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, для чего национальной команде нужен тредбан — специальное устройство для стационарных тренировок. Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) объявил о приобретении тредбана. По словам Вяльбе, он нужен в том числе и для того, чтобы данные о российских спортсменов не оказывались в распоряжении иностранцев.

«В любом случае мы, практически все команды, два раза в год подобные тестирования проводили за пределами России. Мы делали это в Германии, в Австрии, в Норвегии. Конечно, вся информация об этих спортсменах остаётся у них. Нам они дают её, но и у них тоже остаётся. И что хорошего, что все знают всякие параметры наших спортсменов?

У нас не бывает неожиданного состояния. Там не определяют, ожиданное или неожиданное. Тредбан определяет в основном твою физическую подготовку и твой потенциал», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021