Вяльбе об операции Большунова: если бы это было в январе, у меня был бы сердечный приступ

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась на тему проблем со здоровьем у лидера мужской национальной команды Александра Большунова. Ранее Большунов перенёс операцию на челюсти.

«Тренировочный сезон редко проходит без проблем, особенно у Саши. Однако могу сказать: если бы это произошло в январе, у меня случился бы сердечный приступ.

Сперва ему приходилось плохо. Мне кажется, сейчас он спокоен и понимает, насколько важно заботиться о своём здоровье как следует. После этого можно уже тренироваться и соревноваться на полную катушку», — приводит слова Вяльбе Yle.

Напомним, Александр Большунов перенёс операцию в октябре. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за запущенной проблемы с кистой, которая ушла в кость и потребовала проведения операции. Киста появилась из-за неправильно поставленной пломбы при лечении нервного канала зуба.