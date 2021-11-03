Сборная России по лыжным гонкам примет участие на стартах FIS в Муонио
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Сборная России по лыжным гонкам примет участие на турнире категории FIS, который пройдёт в Муонио (Финляндия) с 12 по 14 ноября. Об этом рассказал старший тренер национальной команды Юрий Бородавко.
«Мы будем участвовать на стартах в Муонио. Это традиционные старты для нас. Мы входим в соревновательный сезон именно с их помощью», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, очередной сезон Кубка мира по лыжным гонкам начнётся в Руке (Финляндия) в конце ноября. Действующим обладателем «Большого хрустального глобуса» является россиянин Александр Большунов, который в сезоне-2020/2021 опередил соотечественника Ивана Якимушкина и представителя Норвегии Йоханнеса Клебо.
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