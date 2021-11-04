Тренер сборной России по лыжным гонкам оценил итоги норвежского расследования по РПП

Маркус Крамер, тренер сборной России по лыжным гонкам, прокомментировал результаты расследования, касающегося расстройства пищевого поведения (РПП). Опрос, проведённый среди 300 учеников старших классов в Норвегии, занимающихся лыжами и/или биатлоном, показал, что 29% девочек в возрасте от 16 до 19 лет имеют так называемое нарушение пищевого поведения. Это означает, что у них повышается риск развития РПП.
«Это очень и очень удивительно. Это показывает, насколько серьёзна проблема. Поэтому я против того, чтобы женщины в будущем бегали такие же дистанции, как и мужчины. Если мы это сделаем и увеличим дистанцию для женщин, то лишь усугубим проблему, и тогда девушек с РПП станет больше.
Проблема есть и в России, и в Германии. Но показатели касаемо норвежских лыжниц очень удивительны», — приводит слова Крамера Dagbladet.
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