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Тренер сборной России по лыжным гонкам оценил итоги норвежского расследования по РПП

Тренер сборной России по лыжным гонкам оценил итоги норвежского расследования по РПП
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Маркус Крамер, тренер сборной России по лыжным гонкам, прокомментировал результаты расследования, касающегося расстройства пищевого поведения (РПП). Опрос, проведённый среди 300 учеников старших классов в Норвегии, занимающихся лыжами и/или биатлоном, показал, что 29% девочек в возрасте от 16 до 19 лет имеют так называемое нарушение пищевого поведения. Это означает, что у них повышается риск развития РПП.

«Это очень и очень удивительно. Это показывает, насколько серьёзна проблема. Поэтому я против того, чтобы женщины в будущем бегали такие же дистанции, как и мужчины. Если мы это сделаем и увеличим дистанцию для женщин, то лишь усугубим проблему, и тогда девушек с РПП станет больше.

Проблема есть и в России, и в Германии. Но показатели касаемо норвежских лыжниц очень удивительны», — приводит слова Крамера Dagbladet.

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