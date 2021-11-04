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Вероника Степанова об интервью норвежской газете: придётся опубликовать разговор без купюр

Вероника Степанова об интервью норвежской газете: придётся опубликовать разговор без купюр
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Чемпионка мира среди юниоров, 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова отреагировала на публикацию своего интервью норвежскому изданию Dagbladet.

Ранее Степанова в интервью изданию прокомментировала результаты расследования, касающегося расстройства пищевого поведения (РПП). Опрос, проведённый среди 300 учеников старших классов в Норвегии, занимающихся лыжами и/или биатлоном, показал, что 29% девочек в возрасте от 16 до 19 лет имеют так называемое нарушение пищевого поведения. Это означает, что у них повышается риск развития РПП. Спортсменка высказалась в том смысле, что не встречала лыжников с РПП, однако признала необходимость обсуждения данной темы. При этом дискуссию о весе, по её мнению, следует вести исключительно с тренером, без привлечения СМИ.

«Dagbladet ничего из моих слов не извратили, но самые полемичные места обошли. Думаю, придётся восполнить этот пробел, опубликовав наш разговор без купюр», — написала спортсменка в своём «инстаграме».

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