Федерация фристайла России добивается переноса этапов Кубка мира из Северной Америки

Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов сообщил, что ФФР вместе с Олимпийским комитетом России (ОКР) обратилась в международные федерации и комитеты с просьбой перенести этапы Кубка мира из США и Канады или не засчитывать очки с этих соревнований в отбор на Игры-2022.

Дело в том, что с 8 ноября изменяются правила въезда в США. Российские вакцины от COVID-19 не вошли в список одобренных, поэтому члены сборной России не смогут попасть на территорию стран Северной Америки.

«У нас такая ситуация не только в США, но в Канаде. Для нас Северная Америка вообще проблемная с точки зрения участия в соревнованиях. Это же всё отборочные, квалификационные старты к Олимпиаде, а наши спортсмены попросту не имеют права там участвовать. Мало того, что мы канадские визы с огромнейшим трудом получаем, так ими занимаемся с июня. За четыре года мы прошли половину стран Европы. В этом году нам отказывали в Вене, в Мюнхене, потом в Ереване, потом в Бишкеке. У нас каждодневная переписка с НОК США и НОК Канады. Мы получили все согласования, но в последний момент нам отказывают. Первая проблема — это получение виз, вторая — въезд в страну. В Канаду вообще въехать невозможно, так как там в приглашении на Кубок мира указано, что участники соревнований, непривитые четырьмя вакцинами Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca и Pfizer не могут участвовать в стартах.

Мы даже не можем пересечь границу с Канадой. С 1 октября они категорически против послаблений. Мы совместно с Олимпийским комитетом России обращаемся в МОК, НОК США и Канады, есть несколько обращений в FIS, поскольку мы считаем, что это абсолютно неприменимая практика, это искусственное ущемление прав спортсмена из других стран. Наши спортсмены не могут нормально отбираться на Олимпийские игры. Ставим вопрос переноса этих этапов в другие страны, где есть возможность сохранить принцип фэйр-плей, либо тогда не делайте эти этапы отборочными к Олимпиаде. Тогда это будет честная подготовка. У нас 60% календаря — это страны Северной Америки.

Организаторы этапов Кубка мира в Канаде игнорируют наши обращения и говорят, пожалуйста, привейтесь нашими вакцинами. Мы ответили развёрнутым письмом, сказали, что наши спортсмены привиты российскими вакцинами, причём большинство делало прививки всего три месяца назад. Мы не понимаем, какое сочетание этих вакцин будет между собой, это просто опасно для спортсмена», — приводит слова Курашова «Матч ТВ».